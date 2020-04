Imprese, per la Camera di commercio webinar con Gianluca Comandini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuovo appuntamento martedì prossimo, 28 aprile, alle 10, del “Pid to Connect”, il format ideato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, che prosegue con gli incontri formativi gratuiti in remoto via webinar. A parlare di “Blockchain - Perché sta cambiando il mondo”, Gianluca Comandini, riconosciuto esperto della materia a livello nazionale e internazionale, uno dei principali divulgatori tecnologici italiani. Comandini è membro della ‘task force’ governativa di esperti scelta dal mnistero dello Sviluppo Economico per delineare la strategia nazionale in ambito “blockchain” e dello “Steering Committee Blockchain” di Assolombarda. Professore universitario alla “Guglielmo Marconi”, all'Università di Macerata e alla Sapienza di Roma, è stato inserito da Forbes nella celebre classifica degli Under 30 più influenti leader del futuro e da Millionaire tra i 15 giovani italiani che cambieranno il paese. “Sarà l’occasione per informare meglio il nostro tessuto imprenditoriale dell'importanza della Blockchain – spiega il segretario generale della Camera di Commercio Guido Barcellona - e del perché questa nuova tecnologia sta cambiando e cambierà radicalmente il modo di fare business e il mondo in generale soprattutto con la mobilità fisica e virtuale sempre più ridotta”.

Durante l'incontro verrà fatta una panoramica generale su questa nuova tecnologia e saranno date informazioni utili ai reali casi d’uso applicativi per le aziende. Per partecipare iscriversi a questo link https://forms.gle/FYtg4gVYRFNFYpyd6.

Sarà presente il presidente Alessandro Albanese e introdurrà i lavori Giusi Messina, Digital Promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. Si ricorda che la Camera di Commercio mette a disposizione a titolo gratuito di tutte le imprese uno strumento per conoscere la propria maturità digitale. Basta compilare il test Selfi4.0 a questo link https://bit.ly/3acnVEs e sarà possibile sapere se si è apprendisti o specialisti digitali. Per tutti gli aggiornamenti relativi al Punto Impresa Digitale basta seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen/