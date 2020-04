Camera di commercio Palermo-Enna: domani "Webinar" su brand ed experience con Helen Nonini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Continuano gli appuntamenti, sempre da remoto, con il nuovo format del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna – “Pid To Connect”. Cosa accade quando brand ed experience si fondono? Mercoledì 15 alle 11 si terrà il webinar dal titolo “Brand Experience - fattore chiave del successo aziendale”, con la partecipazione di Helen Nonini, una delle più grandi consulenti strategiche internazionali, personalità davvero d’eccezione la quale terrà uno “speech” che sarà fonte di ispirazione per le strategie di business delle imprese siciliane. Helen Nonini è una brand advisor e consulente strategica per brand come Gucci, Save the Duck, Audi, Krizia, Acqua di Parma, Hogan, Loro Piana e tantissimi altri; è stata scelta da Pomellato come Brand Ambassador per la campagna promozionale Pomellato for Women insieme a Chiara Ferragni e ad altre imprenditrici. Da sempre, Helen Nonini supporta le aziende nell’ottimizzazione dei loro asset strategici, al fine di affrontare con successo i cambiamenti presenti e futuri. Inizia la sua carriera nel mondo della finanza, passando per il fundraising e i settori non-profit, fino ad approdare al mondo del lusso. Per partecipare iscriversi a questo link https://forms.gle/Xa5Naf4K1Mxsh8T56 All’incontro parteciperanno il presidente Alessandro Albanese ed il segretario generale Guido Barcellona, introdurrà i lavori Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. “I nostri webinar -dice il Segretario Generale Guido Barcellona- hanno riscosso molto successo tra le imprese, e più di 100 imprenditori si sono connessi in questi giorni per tenersi aggiornati e continuare la formazione gratuita su tutti gli aspetti del digital marketing e Impresa 4.0”. “E’ sicuramente fonte di prestigio avere una speaker come Helen Nonini – precisa il presidente Alessandro Albanese - e siamo sicuri che il suo speech sarà fonte di ispirazione per le imprese del nostro tessuto imprenditoriale anche in questa fase complessa e difficilissima per tutti. Un appuntamento che consigliamo di non perdere”. Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale Palermo Enna https://www.facebook.com/pidpaen