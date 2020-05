Vertenza Sky- Almaviva, Orlando e Marano: "Basta tensioni sociali"

"Attualmente molte delle partite aperte nel settore dei call center nella nostra città, dipendono dalle scelte che il Governo nazionale farà per promuovere interventi e regole per scongiurare la ricorrente delocalizzazione di numerose commesse. Palermo, in questo settore, vuole puntare sulla transizione digitale e smarcarsi dal tira e molla tra committenti e gestori, per approdare a un'equilibrata prospettiva di sviluppo di cui i call center costituiscano un valore aggiunto". Lo dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore al Lavoro, Giovanna Marano, dopo l'incontro, avvenuto ieri, tra Sky e Almaviva. Il colosso, che nelle scorse settimane ha manifestato l'intenzione di lasciare il call center, adesso ha dato la propria disponibilità a ricercare le condizioni necessarie per perseguire un piano di sviluppo sul territorio dopo la naturale scadenza del contratto di appalto con l’attuale fornitore, prevista il prossimo 30 giugno.

"La nuova tensione sociale apertasi in piena pandemia sulla vertenza Almaviva-Sky, - dicono Orlando e Marano - deve trovare una soluzione rapida sul tavolo del ministero del lavoro, con l'applicazione piena ed efficace della clausola sociale ed evitando di alimentare tensioni ed ansie delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti".