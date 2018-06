Almaviva propone l'esodo incentivato ai lavoratori, è scontro con la Cgil: "Irricevibile"

Esodo con incentivo per i lavoratori Almaviva del call center di via Cordova. E' questa l'ultima proposta che arriva dall'azienda e che non è piaciuta affatto alla Cgil. “La strada intrapresa ci sembra solo quella di precarizzare sempre più il lavoro - dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso - , la proposta fatta nelle scorse ore da Almaviva al tavolo con le istituzioni all'assessorato regionale al Lavoro è irricevibile". Alla Slc va il sostegno del segretario generale della Cgil Palermo Enzo Campo, al fianco della categoria che sta conducendo la difficile trattativa e dei lavoratori del call center.

Ma i motivi dello scontro non finiscono qui. I sindacati lamentano anche il fatto che le Rsu siano state escluse dalla discussione. “Siamo sbigottiti - aggiunge Maurizio Rosso - e allarmati. Per noi il collegio Rsu, votato da tutti i lavoratori, rimane l'unico organismo legittimato a prendere decisioni su fatti così importanti. Almaviva, con un escamotage bizzarro, ostacola una discussione democratica sul futuro dei lavoratori. Oltre a tutti i tagli sul personale, riscontriamo una mancanza di rispetto delle regole e della democrazia”.

La critica della Slc parte dai punti in cui è stato disatteso l'accordo del maggio 2017. “L'azienda Almaviva, con gli accordi siglati in questi giorni assieme agli altri sindacati, si è presa altri due mesi di tagli di stipendi, il prolungamento di altri sei mesi dell'ammortizzatore sociale e il controllo individuale a distanza. E' stata sancita la perdita di diritti e di altro salario per i lavoratori – prosegue Rosso - A fronte di tutto ciò, l'eventuale cifra per l'incentivo all'esodo, non solo adesso non è quantificabile con certezza, ma è dilazionata nel tempo e verrebbe calcolata solo a febbraio prossimo in base al numero degli esuberi. Adesso non si può sapere se resteranno 200 full time equivalent o oltre. L'azienda galleggia, non ha alcuna prospettiva di investimento. L'unico interesse è precarizzare sempre più il lavoro e disporre a piacimento dei lavoratori”.

Nel corso del tavolo Almaviva avrebbe detto che l'accordo avrà validità solo se i committenti rinnovano le commesse. "Questo che vuol dire - continia Rosso - che è inutile siglare oggi un accordo perché siamo ancorati a una speranza? E' questo l'investimento che l'azienda vuole fare? E' questo il ritorno dopo anni di sacrificio?”. Per l'Slc Cgil Palermo, l'azienda dovrebbe intraprendere un percorso serio con le istituzioni politiche e con i sindacati per un progetto industriale solido per il futuro.

“Tra l'altro – conclude Rosso – abbiamo appreso che Almaviva sta aprendo un nuovo insediamento in Trentino per le smart factory, un polo hi-tech per coinvolgere gli enti pubblici, i centri di ricerca, le piccole, medie e grandi aziende, per fare innovazione tecnologica e operare in un contesto di forte sinergia, lavorando a progetti di ricerca territoriali e coinvolgendo esperienze locali per progetti di valenza nazionale. Questo è il tipo di investimento che da tempo chiediamo ad Almaviva anche in Sicilia. Di certo non la precarizzazione del lavoro”.