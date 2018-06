Almaviva, l'azienda propone un "Piano qualità": 3 fasi per rilanciare il call center

"Crescita delle attività, riduzione degli ammortizzatori sociali e il ripristino integrale di ogni voce retributiva in busta paga". E' quanto il "Piano qualità per il recupero della produttività e il rilancio della capacità competitiva" del call center Almaviva, presentato oggi dal presidente della società Andrea Antonelli, nel corso di un incontro con i sindacati alla presenza dell’assessore al Lavoro, Maria Ippolito.

"Nel corso della riunione Almaviva Contact - si legge in una nota - ha illustrato le linee del progetto articolato in tre fasi: analisi delle performance, valutazione condivisa e identificazione delle aree critiche, percorsi di formazione e riqualificazione sulla qualità delle prestazioni. Il piano per la qualità, che risponde alla necessità di recuperare il deficit produttività adeguando il livello di efficienza del centro a garanzia della sua sostenibilità, prevede il coinvolgimento attivo e propositivo dei lavoratori e un ruolo di riferimento delle rappresentanze sindacali. Il processo a valle dell’analisi si sviluppa attraverso meeting individuali con la 'funzione qualità' dedicata, indipendente dalla linea gerarchica, in cui si analizzano i dati di performance mettendo in evidenza i punti di forza e le aree di miglioramento. A seguito di verifica dell’efficacia degli interventi, si pianificano percorsi formativi propedeutici al raggiungimento degli standard di efficienza e qualità. Un progetto innovativo per la crescita della qualità, garantito da ogni tutela per il profilo e la riservatezza dei lavoratori, i cui dati individuali raccolti non possono essere utilizzati a fini disciplinari né per definire eventuali avanzamenti di carriera.