Lavoratori Almaviva sempre più in bilico: "Aumentano gli esuberi, intervenga Roma"

Nessuna schiarita per la vicenda Almaviva, al contrario i lavoratori sono sempre più in bilico. "L'azienda ci ha comunicato i dati economici del primo semestre relativi alla sede di Palermo, che evidenziano una perdita di 5,7 milioni con un incremento degli esuberi di ulteriori 300 risorse che porta a un totale di 1600 esuberi - dicono in una nota Cgil, Cisl e Uil -. Inoltre hanno informato la delegazione sindacale che, tranne alcuni aumenti temporanei che riguarderanno esclusivamente i mesi di luglio e agosto, i committenti non hanno proposto nessun incremento dei volumi utili a consolidare l'occupazione sul sito palermitano, anzi in prospettiva hanno annunciato un ulteriore calo dei volumi da settembre in poi".

I sindacati spiegano che "l'azienda ha confermato in termini inequivocabili l'apertura della procedura di mobilità nella prima decade di settembre" e annunciano nuove forme di protesta: "sollecitiamo la mobilitazione dei lavoratori di Almaviva. Giovedì 18 luglio dalle 9:30 in concomitanza con la convocazione ministeriale per i call center, le segreterie territoriali organizzano un presidio davanti alla prefettura di in via Cavour per sollecitare il governo nazionale a intervenire".