Almaviva, c'è l'intesa sul piano qualità: al via il rilancio del call center di via Cordova

Raggiunta l'intesa sul piano qualità tra Almaviva e le rappresentanze sindacali nella sede dell’assessorato al Lavoro della Regione. Il piano - articolato in tre fasi - può dunque entrare nel vivo. Per prima cosa l'azienda si occuperà di realizzare un monitoraggio e un'analisi dei dati in relazione agli standard di efficienza e qualità, per poi individuare le aree di potenziamento e infine identificare i percorsi formativi utili al miglioramento delle performance anche attraverso l’utilizzo di moduli multimediali. L’obiettivo è l'allineamento di Palermo al valore medio degli altri centri, un obiettivo vitale per puntare all’equilibrio del sito, senza il quale gli sforzi fatti finora non saranno sufficienti a garantirne la competitività.

“L’accordo - commenta Andrea Antonelli, presidente di Almaviva Contact - è un passo avanti importante per realizzare il Patto per il Lavoro necessario a salvaguardare e rilanciare il call center palermitano. La valutazione e l'eventuale pianificazione dei percorsi formativi saranno svolte sulla base di colloqui individuali ai quali potrà partecipare, su richiesta, anche un rappresentante delle Rsu. L’intero processo, in coerenza con le previsioni di legge, viene condotto con la garanzia di ogni tutela per il profilo e la riservatezza dei lavoratori, i cui dati individuali non possono essere utilizzati a fini disciplinari né per definire eventuali avanzamenti di carriera". Istituita anche una commissione paritetica costituita dalle Rru, dalle organizzazioni sindacali firmatarie e da rappresentanti dell'azienda con il compito di garantire il corretto sviluppo dell’intesa.