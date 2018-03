Vertenza 4U, torna l'incubo licenziamenti: "Da giugno 87 dipendenti rischiano il posto"

Torna l'incubo licenziamenti per i lavoratori del call center della società 4U Servizi. "Denunciamo la mancata volontà dell’azienda - dichiara Antonio Vitti, segretario provinciale della Federazione telecomunicazione dell’Ugl di Palermo - nel trovare soluzioni che consentano un rientro al lavoro di 87 dipendenti – aggiunge - che a giugno potrebbero ritrovarsi senza un lavoro e senza futuro".

I lavoratori al momento sono in cassa integrazione: lo scorso 13 giugno è stato sottoscritto presso il ministero del Lavoro un accordo per l’accesso all’ammortizzatore sociale per 87 lavoratori di Palermo, con la rotazione dei dipendenti sulle rimanenti attività. "Dal 13 giugno scorso – precisa Vitti – l’azienda ha posto 46 lavoratori in cassa integrazione a zero ore senza attuare alcuna rotazione e/o avviare un percorso di riqualificazione o formazione, nonostante le innumerevoli e reiterate sollecitazioni da parte del sindacato. Continuando su questo binario morto a giugno ci troveremo a dover gestire una grave emergenza sociale con i licenziamenti"

La Ugl Telecomunicazioni chiede al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e al sindaco Leoluca Orlando l’apertura di in tavolo per scongiurare i licenziamenti: "I dipendenti di 4U Servizi non sono lavoratori di serie B e meritano tutta l'attenzione da parte delle istituzioni, come già dimostrato nei confronti di altre aziende del settore a Palermo".