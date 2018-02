A Palermo al via la caccia al tesoro di "Volotea": chi vince vola gratis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani partirà anche a Palermo la speciale caccia al tesoro firmata Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole destinazioni in Europa. La low-cost, infatti, ha recentemente festeggiato il suo 15 milionesimo passeggero trasportato dall'avvio delle sue attività. Per celebrare questo importantissimo traguardo, Volotea ha ideato anche a Palermo un’iniziativa davvero unica: una caccia al tesoro che, giorno dopo giorno, coinvolgerà tutte le città in cui è presente una base Volotea. La compagnia nasconderà, infatti, uno speciale sticker a Palermo e la persona che per prima riuscirà a trovarlo, vincerà un anno di voli gratuiti.

"Tutti coloro che vogliono partecipare - si legge in una nota - possono visitare il sito www.volotea.com/it/15million per sapere quando l’adesivo verrà nascosto nella propria città, mentre indizi e indicazioni su dove trovarlo verranno pubblicati sui profili social Volotea".

Così Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea: "Abbiamo raggiunto i 15 milioni di passeggeri trasportati e, nei prossimi mesi, puntiamo a crescere in tutti i nostri mercati, offrendo collegamenti comodi, veloci e diretti, tra destinazioni medie e piccole in Europa. Inoltre, per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di volare a bordo dei nostri aeromobili, abbiamo lanciato in ciascuna delle nostre basi una vera e propria caccia al tesoro alla quale invitiamo tutti a partecipare. Per il 2018 l’offerta di Volotea prevede 293 rotte, 58 delle quali nuove, in 78 città medie e piccole in 13 Paesi europei. Durante l’anno verranno inoltre inaugurate 3 nuove basi a Marsiglia, Atene e Bilbao, aumentando l’offerta di voli e creando nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. Volotea continuerà ad aumentare le sue operazioni quest'anno e stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri".