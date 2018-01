I borghi di mare più belli d'italia, Santa Flavia al nono posto

Quali sono i borghi di mare italiani più belli? La rivista Vela, dedicata ai viaggiatori, nel numero di dicembre/ gennaio premia con il nono posto Santa Flavia. Di seguito una parte dell’articolo: Ci siamo fatti questa domanda in redazione e poco ci mancava che venissimo alle mani per stilare una sorta di classifica. Quella che leggerete in più puntate è il frutto (sofferto) del nostro lavoro di selezione. Unico criterio? La non scontatezza (non troverete Portofino, Capri, etc…).

Per il 2018, ecco la nostra lista dei più suggestivi paesi affacciati sulle nostre coste, partendo dalla Liguria per arrivare fino al Friuli-Venezia Giulia, passando dalle isole. Luoghi da ricordarsi quando pianificherete la vostra crociera estiva, visto che sono tutti raggiungibili via mare: o grazie a un marina locale, oppure con il tender lasciando la barca alla fonda. Arroccata su un promontorio a 45 metri di altezza, Santa Flavia si affaccia su uno dei golfi più belli della Sicilia, in prossimità dello splendido scenario di Capo Zafferano e a un tiro di schioppo dalla secca delle Formiche, dove è possibile immergersi tra pesci e rovine archeologiche. Antico borgo di pescatori, è stata fondato nel 1600, e conserva dell’epoca tutto il fascino barocco. Per non parlare delle acque di puro cristallo. Da vedere assolutamente.

(Fonte: Pietro Zizzo)