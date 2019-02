Bolognetta-Lercara, i sindacati degli edili chiedono incontro alla Cmc di Ravenna

Le segreterie Feneal, Filca e Fillea di Palermo intervengono con una nota dopo le dichiarazioni di Cmc e l'impegno preso con le società di progetto per la ripresa dei lavori per gli appalti in Sicilia, tra i quali la Bolognetta-Lercara. “Bene, è in linea con la nostra richiesta del proseguimento del cantiere e del riconoscimento che si tratta di infrastrutture strategiche per la Sicilia – dichiarano i segretari di Feneal, Filca e Fillea Ignazio Baudo, Paolo D'Anca e Piero Ceraulo –. Non conosciamo ancora i dettagli di questo accordo né in che modo saranno garantiti i livelli occupazionali. Se da una parte l'azienda ravennate ha già presentato la richiesta di cassa integrazione straordinaria per i 746 lavoratori impegnati nei cantieri siciliani ormai fermi da due settimane, per noi è fondamentale avere garanzie per i lavoratori della Bolognetta scpa e delle aziende dell'indotto”.

"Feneal Filca e Fillea - si legge in una nota - chiedono un tavolo con la Cmc per conoscere i dettagli dell'intesa in corso con le società esecutrici, la Bolognetta scpa e il Consorzio Integra. E domani alle ore 9,30 di fronte alla galleria Sant'Elia di Caltanissetta, si terrà una manifestazione con la partecipazione dei sindacati, dei lavoratori e dei sindaci dei comuni di Agrigento e Caltanissetta".