Blutec, lavoratori occupano la stazione di Fiumetorto: "Cassa integrazione scaduta a giugno..."

Sono un centinaio i lavoratori della Blutec che stamattina, accompagnati da Cgil, Cisl e Uil, hanno occupato la stazione di Fiumetorto, nella zona industriale di Termini Imerese.

"C'è una grande delusione e il nervosismo fra i lavoratori aumenta di giorno in giorno - dice all'Adnkronos il segretario della Fiom Cgil Roberto Mastrosimone -. La cassa integrazione è scaduta a giugno e ancora non si muove nulla. Al governo chiediamo la convocazione di un tavolo".

Il 31 ottobre il commissario di Blutec dovrebbe presentare il piano industriale ma, sottolinea Mastrosimone, "ad oggi non ne sappiamo ancora nulla. Lo stabilimento è praticamente fermo e dal governo non si è fatto sentire nessuno. Chiediamo il rinnovo della cassa integrazione ma anche un piano serio di rilancio dell'area industriale". Gli operai, che non hanno bloccato la circolazione dei treni, potrebbero decidersi di spostarsi dalla stazione dinanzi la sede dello stabilimento