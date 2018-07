Blutec, salta l'incontro con il Mise e il sindaco di Termini attacca: "Governo inadeguato"

Il tanto atteso incontro convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico nello stabilimento Blutec di Termini Imerese per oggi è saltato. A comunicare la notizia è il sindaco Francesco Giunta: "Con una scarna email a firma di un funzionario il Mise ci comunicava che l'incontro veniva annullato o trasferito a Roma. E' palese che questo Governo sia del tutto inadeguato ad affrontare la problematica. Non vorrei che il ministero operi una classificazione tra vertenze di serie A (Irisbus/Avellino) e vertenze di serie B". Non è la prima volta che il Governo, guidato da Giuseppe Conte, delude le aspettative del primo cittadino: al tavolo romano di giugno il ministro del Lavoro, Di Maio non si presentò.