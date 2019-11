Black friday 2019, al Forum negozi aperti fino alle 22

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 29 novembre si celebra il Black Friday e per l’occasione i negozi della del centro commerciale Forum rimarranno aperti dalle 9 fino alle 22. L’appuntamento con il giorno dello shopping più atteso dell’anno, che in parte anticipa quelle che saranno le giornate dedicate agli acquisti natalizi, darà la possibilità ai visitatori di orientarsi tra centinaia di prodotti e cercare così le migliori occasioni di acquisto a prezzi scontati.

Saracinesche alzate dunque per le varie attività del centro commerciale: dall’oggettistica all’abbigliamento, dall’elettronica ai gioielli, dai prodotti per la casa agli alimentari, ai libri e ai giocattoli. Le promozioni proseguiranno per tutto il fine settimana. Per scoprire sconti e promozioni basta visitare la pagina Facebook di Forum Palermo o il sito.