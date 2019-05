Shopping notturno e a prezzi scontati: torna il black friday Rinascente

Dopo il successo del "black friday summer edition" dello scorso giugno, Rinascente ha deciso di riproporre l’iniziativa: il 31 maggio i titolari della RinascenteCard potranno acquistare con sconti fino al 50% un’ampia selezione di marchi. Un'opportunità per comprare a prezzo ridotto indumenti, accessori, cosmetici, oggetti di design e food. Tutti i punti vendita in Italia rimarranno eccezionalmente aperti dalle 8 fino all’1 di notte.

I clienti avranno la possibilità di andare in negozio, a partire da lunedì 27 maggio, e fare mettere da parte la merce che desiderano acquistare, per poi ritirarla e pagarla il giorno del black friday. Per il black friday summer edition ci sarà anche lo sconto del 50% sul pass di accesso alla Ztl (sempre per i titolari Rinascentecard). Il pass (in vendita nello store di via Roma) costerà 2,50 euro invece di 5.