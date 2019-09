Bisacquino, arriva la stabilizzazione: 52 precari del Comune firmano l'indeterminato

Festa in Comune oggi a Bisacquino. Nel pomeriggio sarà completato l'iter per la stabilizzazione di 52 contrattisti a termine. Fissata per le 16.30 la firma dei contratti a tempo indeterminato. L'appuntamento è nella sede del Museo civico. “Dopo quasi sei mesi dall'inizio delle procedure, oggi 52 lavoratori del Comune di Bisacquino - dichiara Lillo Sanfratello, segretario Fp Cgil Palermo, che ha condotto la trattativa sindacale per il superamento del precariato – sottoscrivono il loro contratto di lavoro. E' un grande risultato, che raggiungiamo insieme all'amministrazione comunale, grazie all'impegno del sindaco Tommaso Francesco Di Giorgio e del vice sindaco Alfonso Noto al lavoro svolto sinergia col sindacato”.