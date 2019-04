B&B Hotels punta su Palermo e farà rinascere l'ex hotel Sole

B&B Hotels, catena internazionale di alberghi parte di B&B Hotels Group con oltre 490 strutture in 11 paesi del mondo e 36 in Italia, sbarca per la prima volta in Sicilia e sceglie Palermo per aprire il suo 37° hotel. L’albergo prende il posto della storica struttura Hotel Sole di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico.

Il taglio del nastro è previsto per il mese di luglio. In queste settimane sono in corso i lavori di ristrutturazione della struttura "per adattarla al modello internazionale e al design italiano della catena, caratterizzati da elevati standard qualitativi in grado di rispondere alle esigenze di ospiti in viaggio di lavoro o nel tempo libero".

“L’investimento di un gruppo consolidato e prestigioso come B&B Hotels a Palermo - commenta il sindaco Leoluca Orlando - è la conferma dello straordinario momento di attrattività turistica della città e delle sue prospettive di sviluppo. Conferma inoltre come Palermo si rivolge, grazie ad operatori specializzati e competenti, ad un pubblico turistico variegato che va dal lusso al low-cost. Sono certo che questa riapertura, attesa da tempo per il valore anche simbolico che questa struttura ha per la sua posizione centralissima, contribuirà a generare nuovo indotto in città aumentando il flusso turistico e, di conseguenza, la richiesta di servizi ristorativi, di intrattenimento e di prima utilità”.

"L'albergo - si legge in una nota del gruppo - avrà 137 camere tra singole, doppie, matrimoniali, triple e familiari. Tutte arredate con cura secondo un design contemporaneo, personale e distintivo, saranno dotate di tutti i comfort e i servizi per soddisfare ogni tipologia di visitatore. Bagno privato con doccia e soffione xl, clima autoregolabile, connessione wi-fi 200 mega superveloce gratuita in tutte le camere e gli spazi comuni, smart tv 40” con canali nazionali e internazionali e 12 della piattaforma Sky. A completare l’offerta un servizio di prima colazione a buffet con prodotti dolci, salati e locali di prima qualità. Al piano terra, si svilupperà una hall accogliente e moderna, arricchita da una zona shop e un’area food aperta 24/7 per soddisfare le diverse esigenze degli ospiti. Nuove aree coworking ampie e funzionali sono a disposizione degli ospiti. La reception, aperta 24/7, garantirà massima flessibilità per un fast check-in e check-out e l’ambiente di design funzionale incontrerà i bisogni del nuovo viaggiatore moderno".

Al quinto piano ci sono grandi aree eventi attrezzate di oltre 300 metri quadrati, con soffitto a volte in legno e imponenti vetrate collegate a terrazze panoramiche che affacciano direttamente su piazza Pretoria. Per l’organizzazione di meeting sono disponibili quattro sale dedicate e una sala conferenze che potrà ospitare oltre 100 posti.

“Antica, medievale, moderna e contemporanea: Palermo è una tra le mete italiane più affascinanti e irresistibili grazie ad un patrimonio culturale e una tradizione enogastronomica unica. Siamo molto fieri e orgogliosi di annunciare la nascita di questa nuova struttura che incarna tutte le caratteristiche che fanno di B&B Hotels un modello vincente e in continua crescita”, dice Jean Claude Ghiotti, presidente di B&B Hotels Italia. “Il B&B Hotel Palermo - prosegue - segna il nostro debutto in Sicilia con la stessa formula di successo che ci ha permesso di avere tanto riscontro positivo nel resto dell’Italia. Un successo che si bassa su standard di qualità elevati a prezzi contenuti, servizi all’avanguardia, ampi spazi e un’offerta diversificata, un mix perfetto per soddisfare le esigenze di un turista sia business sia leisure, contemporaneo ed esigente".



L’apertura del B&B Hotel Palermo garantirà anche un indotto in termini di nuovi posti di lavoro con circa 25 collaboratori che entreranno a far parte dello staff dell’hotel a regime e secondo le stagionalità.



“L’operazione di acquisizione messa in atto da B&B Hotels, coadiuvata da un innovativo strumento amministrativo fortemente voluto dal Sindaco e dall'amministrazione Orlando, è un chiaro esempio di determinazione e concretezza volto a dare nuova luce al vitalissimo centro storico palermitano - sottolinea Marco Giammona che ha agito a supporto dell'operazione di acquisizione - L’investimento si traduce, inoltre, in un’importante ricaduta occupazionale e imprenditoriale di interesse collettivo che contribuirà a cambiare il futuro della nostra città”.