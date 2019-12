Difficoltà a pagare la Tari 2019? A Balestrate c'è il baratto amministrativo

Chi ha difficoltà a pagare la Tari 2019 e ha un Isee inferiore a 8.500 euro a Balestrate può chiedere di pagare le tasse con ore di lavoro. Dopo un iter che ha coinvolto anche il consiglio comunale è stato infatti approvato il baratto amministrativo e pubblicato, sul sito del Comune, l'avviso per le domande. Per ottenere l'agevolazione tributaria c'è tempo fino alle 11 del 31 dicembre. Termine entro il quale bisogna presentare l'apposito modulo compilato - reperibile sul sito o presso l’ufficio tributi del Comune di Balestrate - all'Ufficio protocollo del Comune o via PEC all’indirizzo comunebalestrate@pec.it.

Scarica l'avviso pubblico con tutte le informazioni utili

La somma complessiva messa a disposizione dal Comune per il baratto amministrativo è pari a 2 mila euro. Ciascun beneficiario potrà ottenere al massimo un'agevolazione pari a 300 euro. Ogni singolo modulo di attività è composto da 8 ore per un valore complessivo di 60 euro. "Era uno degli impegni che ci eravamo presi con i cittadini in campagna elettorale - dice il sindaco Vito Rizzo - e siamo riusciti a raggiungerlo!".