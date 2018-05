Unicredit, si sbloccano le assunzioni: aperte le selezioni

Si sbloccano le assunzioni all'Unicredit. Secondo quanto reso noto da Gabriele Urzì, dirigente nazionale First Cisl Unicredit, “saranno assunti dieci lavoratori stagionali nell’Isola grazie all’iniziativa aziendale, alle sollecitazioni del management locale e alle continue pressioni esercitate dal sindacato negli ultimi mesi. Non sono certo sufficienti ad affrontare con serenità il periodo estivo – continua Urzì - ma accogliamo positivamente queste assunzioni in quanto rappresentano una importante inversione di tendenza rispetto al trend degli ultimi anni. E’ necessario un turn over di personale, falcidiato dalle adesioni agli esodi a seguito degli accordi sottoscritti negli ultimi anni sui piani industriali, e ci auguriamo che le dieci risorse vengano stabilizzate ed assunte a tempo indeterminato".

Le prime assunzioni avverranno a giugno e i lavoratori avranno un contratto a tempo determinato della durata di tre mesi. I candidati dovranno assicurare un’efficiente attività di consulenza promuovendo la vendita di prodotti e servizi di base della banca, attraverso le attività di front office, intercettare le opportunità che si presentano e contribuire al raggiungimento degli obiettivi collaborando con il personale presente in filiale. Dovranno inoltre essere in possesso di laurea di I o II livello in materie economiche, matematiche o giuridiche e conoscere la lingua inglese. Per presentare la domanda basta accedere al sito web di Unicredit e andare alla sezione che prevede l’inserimento della candidatura rivolta alla figura del consulente di filiale (Sicilia).