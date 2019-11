Il Gruppo Sella si amplia, nuova sede della banca in via Villaermosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Gruppo Sella rafforza la propria presenza a Palermo con nuovi locali in via Villaermosa 36, inaugurati alla presenza delle istituzioni e delle autorità locali.

Il Gruppo Sella dà vita così a un polo completamente rinnovato nel centro di Palermo in grado di offrire servizi a 360 gradi per tutte le tipologie di clientela. I nuovi locali ospitano infatti sia la sede di Banca Sella, con la direzione territoriale, che la sede di Banca Patrimoni Sella &C., due realtà in grado di fornire a tutto il territorio prodotti, servizi e consulenza qualificati per la clientela retail, corporate e private. I nuovi spazi, già operativi da alcuni mesi, sono caratterizzati da un layout moderno e razionale e mettono a disposizione dei clienti sia sportelli che salotti e aree dedicate alla consulenza.

All’inaugurazione erano presenti per Banca Sella l’amministratore delegato Claudio Musiari, il responsabile della rete Massimo Vigo e il responsabile del Territorio Sud Gennaro Crescenzo; per Banca Patrimoni Sella &C. l’amministratore delegato Federico Sella, il direttore commerciale Paolo Giorsino e il vice Vincenzo De Marco.

"I nuovi locali della succursale di Banca Sella e della direzione territoriale – ha spiegato il responsabile del Territorio Sud di Banca Sella Gennaro Crescenzo – rappresentano un segnale importante di attenzione che il nostro Gruppo vuole dedicare a questo territorio caratterizzato da un tessuto imprenditoriale articolato e da sempre ricco di realtà interessanti. Banca Sella, che nella regione è presente complessivamente con 18 filiali, vuole infatti favorire lo sviluppo e il progresso economico delle famiglie e delle imprese siciliane, fornendo le proprie competenze e professionalità, caratterizzati dai propri fattori distintivi, quali la fiducia, la qualità, il rapporto personale e l’innovazione”.

La direzione territoriale di Banca Sella è composta dal responsabile del distretto Sicilia Antonino Romeo, dal responsabile del team private Mario Ignazzitto e dalla responsabile del team imprese, Ketty Vaccaro.

"La nuova sede di Palermo – afferma Vincenzo De Marco, vicedirettore Commerciale di Banca Patrimoni Sella &C. – rappresenta un importante tassello nel programma di rafforzamento della nostra presenza nel Sud Italia e in Sicilia in particolare, un’area che riteniamo estremamente importante per le sue risorse, potenzialità e per le realtà imprenditoriali che la caratterizzano. Banca Patrimoni Sella &C. – prosegue De Marco – si presenta oggi come una realtà consolidata e di riferimento sul territorio per la gestione del patrimonio di privati e aziende, potendo contare su un team di Private Banker di elevata professionalità”.

Il team di Banca Patrimoni Sella & C operativo in Sicilia è composto da 25 private banker guidati dal responsabile dell’area Giuseppe Baudo, coordinati dal responsabile del Centro Sud Ignazio Carrassi insieme al chief manager Francesco Lio.