Pietro Busetta presidente della Banca Popolare Sant'Angelo

Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare Sant'Angelo ha nominato all'unanimità Pietro Massimo Busetta presidente. Busetta è professore ordinario di Statistica economica all'Università di Palermo e presidente della fondazione Curella, ed è stato già amministratore della Banca popolare Sant'Angelo nel periodo 2009-2015, presidente della Banca Popolare di Mussomeli dal 1981 al 1984 e della Banca di Girgenti dal 1984 al 1987. È consigliere di amministrazione della Svimez.

"Busetta- si legge in una nota - ha manifestato la propria gratitudine al consiglio di amministrazione per la fiducia concessa nel ricoprire un incarico di tale prestigio, che svolgerà con impegno e con la medesima passione che ha caratterizzato l’operato del compianto presidente, Nicolò Curella, nel segno della continuità della presenza della canca nel territorio e in piena sinergia con il direttore generale, Ines Curella. Il professore ha già incontrato i responsabili della banca chiedendone la collaborazione in un momento delicato del sistema bancario nazionale. La banca, che opera in tre province, Agrigento – Palermo – Catania, ed ha una sua sede a Roma, è una delle poche strutture isolane, insieme alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sede e radicamento nel territorio".