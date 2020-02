Oltre 40 aziende della moda siciliana al White di Milano: "Esportiamo creatività e bellezza"

Ben 41 aziende siciliane del settore moda al White Show di Milano che da giovedì 20 a domenica 23 febbraio propone il progetto Focus on Sicily, in collaborazione con l’assessorato Attività produttive della Regione, nell’ambito di una misura del Po Fesr 2014 - 2020. “La moda siciliana, riuscendo a fare sistema, sta acquisendo - commenta Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vice presidente nazionale di Federmoda Italia - sempre più visibilità e credibilità. Potrà così esportare nel mondo la passione, la cultura e la bellezza della nostra terra. Da anni - continua Di Dio - Confcommercio Palermo sostiene l’importanza di questo settore che rappresenta ovunque un driver economico straordinario e strategico. Registriamo con orgoglio l’interesse verso il settore moda siciliano da parte di un’organizzazione prestigiosa come quella del White e l’interesse e le attenzioni dedicati al Focus on Sicily, il contenitore iconico che ne racconterà l’immagine e lo stile”.

Rispetto alla presenza della scorsa edizione del White le aziende sono aumentate del 30%. "Saranno raccontate - prosegue il presidente - anche attraverso foto e video ad hoc che aiuteranno a realizzare uno scenario unico per il design e lo stile siciliani intrisi di bellezza, cultura e qualità. Un plauso per la collaborazione della Regione siciliana con il White per sostenere le imprese del settore moda ad affrontare la sfida dell’internazionalizzazione. Dobbiamo dare atto alla Regione di avere creduto e lavorato in questa direzione, come strategia di internazionalizzazione che può rappresentare un volano importante per le aziende e che si tradurrà anche in un importante ritorno d’immagine per la Sicilia che è capace di esprimere una imprenditorialità sana e operosa. Il design e l’artigianalità siciliani - conclude la Di Dio - possono avere un ruolo importante nel rappresentare l’economia della bellezza con cui il mondo identifica il nostro Paese”.