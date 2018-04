Buone notizie per i lavoratori Amap: sì all'adeguamento dello stipendio

Buone notizie per i lavoratori Amap che svolgono mansioni di lavoro superiori rispetti al livello con cui sono inquadrati. Dato che decine di dipendenti sono andati in pensione, il sindaco Leoluca Orlando, in qualità di rappresentante del socio di maggioranza, ha deciso che è arrivato il momento di adeguare la loro retribuzione alla loro reale posizione.

"E' necessario - afferma Orlando - garantire all'azienda la propria funzionalità soprattutto alla luce della trasformazione in azienda metropolitana ed è altrettanto opportuno che siano riconosciuti i giusti diritti dei lavoratori. Così come avvenuto con il processo di stabilizzazione full-time dei lavoratori ex-Aps, mi auguro che una proficua concertazione sindacale possa essere fatta come punto di partenza per la riorganizzazione complessiva dell'azienda". Il percorso per l'avanzamento di livello riguarderà i lavoratori con inquadramenti dal secondo al quarto livello.