"Stabilizzare il personale Asu": proclamato lo stato di agitazione

La Fp Cgil Sicilia ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (Asu), esclusi dai percorsi di stabilizzazione. “Chiediamo al governo e al Parlamento regionali - afferma Clara Crocè, della segreteria della Fp - il recepimento della legge Madia per la stabilizzazione del personale Asu. In assenza di risposte- aggiunge- non esiteremo ad andare alla mobilitazione”. Gli Asu , ricorda la Fp, sono in Sicilia 5.300. Sono lavoratori che garantiscono servizi pubblici per i siciliani e non possono essere considerati i lavoratori di serie B e venire esclusi dai processi di stabilizzazione. Molti di questi lavoratoti - sostiene la Fp - garantiscono in nero, senza alcuna contribuzione, i servizi pubblici dal 1998. E molti di loro sono impegnati nel settore dei Beni culturali, nelle Asp e nei Comuni illegittimamente, in convenzione con le cooperative”.