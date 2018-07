Exprivia Italtel punta sul Sud: mille nuovi assunti entro 2023, il 70% a Carini e Molfetta

Il gruppo Exprivia Italtel prevede di assumere da qui al 2023 circa mille persone, di cui il 70% nel Mezzogiorno, nei due centri di ricerca di Carini e Molfetta. Lo annuncia il presidente di Exprivia e Italtel, Domenico Favuzzi, presentando il piano industriale 2018-2023, predisposto dopo l'acquisto dell'81% di Italtel, perfezionato a dicembre 2017.

"Continueremo a investire - afferma Favuzzi durante la presentazione - in modo significativo nelle regioni del Sud. La trasformazione digitale sta cambiando il nostro modo di vivere e lavorare ed è l’unico modo per continuare ad essere competitivi sui mercati internazionali. È dunque sulla capacità di fare evolvere il modello digitale delle imprese che si gioca la partita dei nuovi modelli di business. Puntiamo a sviluppare le funzionalità digitali che troveranno implementazione nei modelli di business dei nostri clienti attraverso le soluzioni di cui il nuovo gruppo è portatore, come ad esempio applicazioni sempre più̀ dotate di intelligenza artificiale, distribuite nel Cloud e basate su dati, robot e sensori connessi tra loro in reti ultra-veloci”.

Il gruppo prevede 20 milioni di investimenti in ricerca e sviluppo ogni anno.