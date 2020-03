Call center Abramo, per 19 operatori arriva l'assunzione a tempo indeterminato

Dopo tre anni di apprendistato, erano licenziamenti quasi assicurati ed invece sono diventati assunzioni, nonostante la grave situazione determinata dall’emergenza Coronavirus: 19 operatori telefonici sono stati infatti assunti a tempo indeterminato dal call center Abramo e dall’agenzia interinale Quanta. Hanno tutti meno di 30 anni, si occupano soprattutto del servizio clienti 187 della Telecom e il loro contratto scadeva ieri.

A dare notizia delle assunzioni sono i sindacati dei lavoratori atipici. I 19 posti sono stati messi in salvo in extremis, grazie ad una difficile e lunga trattativa che ha impegnato le organizzazioni. Ma nei prossimi mesi scadranno altri contratti di apprendistato.

Per tutelare i neoassunti nella vertenza con l’agenzia interinale Quanta e il call center Abramo sono scesi in campo Nidil-Cgil, Flesa-Cisl, Uiltemp-Uil e anche i sindacati della telecomunicazioni di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, con il supporto del Comune e dell’assessorato al Lavoro. Quattordici dei lavoratori sono stati assunti direttamente da Abramo, mentre gli altri 5 da Quanta.

“Non era per nulla scontato questo risultato, nella fase complessa e a rischio per la tenuta occupazione che stiamo vivendo. Si è evitato un problema che avrebbe avuto forti ricadute sociali. Per fortuna, invece, una buona notizia”, dichiarano i rappresentanti delle segreterie provinciali dei diversi sindacati. “Si apprezza il cambio di rotta di Abramo – aggiungono – con un segnale ben preciso sull’occupazione a Palermo. Gli operatori continueranno a lavorare e chiediamo che sia garantita la sicurezza per tutti”.