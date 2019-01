Assumere e abbattere i costi, a Palermo un convegno sui contratti di secondo livello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La contrattazione di secondo livello: il ruolo delle associazioni datoriali”: è il titolo del convegno a cura della Confederazione italiana esercenti commercianti che si terrà a Palermo venerdì 18 gennaio, presso gli spazi della Camera di Commercio, in via Emerico Amari 11.

I lavori si apriranno alle 9 con i saluti di Alessandro Albanese, presidente della CCIAA di Palermo ed Enna, di Carmelo Garofalo e Fabrizio Escheri, rispettivamente presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Palermo. L’incontro, moderato dal giornalista Daniele Lo Porto, proseguirà con gli interventi del presidente nazionale della CIDEC Paolo Esposito e del presidente regionale dell’organizzazione di categoria Salvatore Bivona, che spiega: “Abbiamo scelto di dedicare un convegno alla contrattazione di secondo livello poiché , in qualità di associazione datoriale, siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà legate ai costi che gli imprenditori riscontrano quando assumono nuovo personale”.

“Vogliamo illustrare gli aspetti contributivi e l’abbattimento dei costi legati ai contratti di secondo livello – aggiunge Bivona – perché, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, contrassegnato da una forte emorragia occupazionale che investe tutto il territorio nazionale, riteniamo doveroso divulgare gli aspetti che caratterizzano tutte le forme contrattuali intermedie, inclusi quelli retributivi”.

Un’occasione importante per le aziende, soprattutto per quelle del Mezzogiorno: l’ argomento sarà declinato da un parterre di relatori espressione del mondo universitario, imprenditoriale e giuridico quali Giovanni Ruggieri, docente di Economia del Turismo presso l’Università degli Studi di Palermo, Giovanni Vindigni direttore della Commissione per l’Impiego di Ragusa, la dottoressa Alessandra Ballarò e l’avvocato Maria Colosimo, responsabile delle relazioni industriali di Sicindustria. Tra le tematiche affrontate, il turismo e l’occupazione in Sicilia, le agevolazioni e le assunzioni per i lavoratori dipendenti, gli aspetti normativi della contrattazione di secondo livello e il welfare aziendale; a Giuseppe Ingardia, responsabile FIARCOM e direttore EBILTER, il compito di illustrare la defiscalizzazione dei premi di produzione.

Il convegno prevede la proiezione di un breve filmato dedicato al tema dello stress lavoro correlato realizzato dalla Uil Pubblica Amministrazione Sicilia, alla presenza del segretario generale Alfonso Farruggia. La parte conclusiva dei lavori, introdotta dalla giornalista Marianna La Barbera, vedrà le riflessioni di Filippo Virzì, portavoce dell’Ugl Sicilia, sul tema della contrattazione sindacale decentrata.