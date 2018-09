Balestrate, il Comune dice stop al precariato: per 40 dipendenti arriva la stabilizzazione

Dopo 30 anni di lavoro per i 40 dipendenti comunali di Balestrate arriva la sognata stabilizzazione. Previste anche due nuove assunzioni subito dopo l'approvazione del bilancio. E' scritto nero su bianco sul programma triennale del fabbisogno del personale approvato dalla Giunta: verrà assunto un istruttore tecnico direttivo cui affidare l’incarico di responsabile di direzione lavori pubblici e ambiente, previa stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di circa sei mesi prorogabile in caso di prosecuzione dell’aspettativa dell’unità sostituita, e parziale (h24 settimanali). Nel 2019 verrà assunta poi una unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica B.3 e profilo professionale collaboratore tecnico – operaio specializzato.

"Tutto ciò è stato possibile - spiega il sindaco Vito Rizzo - grazie all'intenso lavoro della direzione programmazione finanziaria e personale e al rispetto di diversi criteri e vincoli di finanza pubblica nell'ultimo quinquennio, fra i quali voglio ricordare il rispetto del pareggio di bilancio, il contenimento della spesa di personale e per il fatto che l'ente non è strutturalmente deficitario, né versa in condizioni di dissesto finanziario. Diamo finalmente certezze ai dipendenti e apriamo le porte del Comune a nuova linfa, questo mix darà nuovi stimoli a tutta la macchina burocratica dell'ente per accompagnare al meglio l'azione dell'Amministrazione".