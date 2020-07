Nasce la Federazione italiana moda di Assoimpresa: "Grande attenzione ai negozi di vicinato"

Un nuovo passo in avanti per Assoimpresa che amplia ulteriormente la sua rete di affiliati e federazioni. Nasce infatti Fimo Assoimpresa Sicilia, la Federazione italiana moda di Assoimpresa che include le imprese di produzione e di vendita nei settori dell’abbigliamento, del calzaturiero, degli ottici e degli accessori.

Fimo Assoimpresa Sicilia raggrupperà molti negozi di vicinato, in un settore, quello della moda, in cui grosse catene e centri commerciali da anni monopolizzano il mercato. Eletto come presidente Marco Di Giovanni. La giunta di Fimo è completata dai vicepresidenti Valerio Longo Fiamingo, Salvo Motta e Giovanni Armetta. I consiglieri della giunta sono invece Mauro Leone, Emilio Riccioli, Toto Gallina, Filippo Coraci e Marco Mazzara.

Grande soddisfazione per il presidente nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi: “Saremo vicini alla nostra federazione della moda e daremo loro i servizi e l'assistenza di Assoimpresa per permetterle di crescere e diventare un punto di riferimento per tutti gli imprenditori e negozi di vicinato siciliani – sottolinea Attinasi - purtroppo per tanto tempo questo settore è stato trascurato e non ci si è resi conto che trascurare i negozi di vicinato significa assistere al declino commerciale e sociale delle nostre città. Fimo Assoimpresa cercherà di colmare questo gap e si batterà in tutte le sedi per riportare in alto l'interesse e il giusto valore dei negozi di città".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ieri giornata importante perché si è costituita fimo Assoimpresa Sicilia – dice Di Giovanni - ringrazio tutti quelli che mi hanno eletto. Il nostro compito insieme con la giunta sarà quello di far valere i diritti dei negozi di vicinato in un settore quello della moda dove la fanno da padrona le grosse catene e i centri commerciali. Saremo presenti in tutti i tavoli istituzionali perché uno dei motti di Assoimpresa è quello di essere a fianco delle imprese e vicino alle istituzioni. Tra gli aspetti più importanti che seguiremo fin dall’inizio ci sono la regolamentazione degli sconti , le vendite online che non seguono alcuna regolamentazione generando quindi concorrenza sleale e diversi altri punti che riteniamo fondamentali per ridare dignità al nostro settore”.