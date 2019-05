Assoimpresa, i tassisti fanno rete: nascono le federazioni di categoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono nate le federazioni dei tassisti di Assoimpresa Sicilia e Assoimpresa Palermo. Ieri pomeriggio, alla presenza del presidente nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi, le due federazioni si sono formalmente costituite eleggendo i propri vertici: Orazio Marra è il presidente della Federazione Taxi Assoimpresa Sicilia, mentre Francesco Cangelosi guida la Federazione Taxi Assoimpresa Palermo.

"La nascita della federazione siciliana e di quella palermitana dei tassisti di Assoimpresa è il segno della vitalità della nostra associazione che si va sempre più radicando sul territorio – ha affermato Attinasi – e che saprà rappresentare le istanze di chi, come i tassisti, svolge un servizio pubblico spesso non sufficientemente tutelato dalle istituzioni. E' necessario sostenere una categoria che ricopre un ruolo fondamentale per cittadini e turisti, combattendo l'abusivismo dilagante".

La federazione regionale, guidata da Marra, che conta 400 iscritti, ha eletto come vicepresidente Ignazio Cartacciolo e come consiglieri di giunta Gaetano Calista, Francesco Calista, Giuseppe Calafiore, Francesco Cangelosi e Fabrizio Alfano. Quella palermitana, presieduta da Cangelosi, con 200 iscritti, ha eletto vicepresidente Fabrizio Alfano e consiglieri di giunta Gaetano Calista, Francesco Calista, Giuseppe Calafiore, Orazio Marra e Ignazio Caracciolo. Assoimpresa, federata a Sicindustria, rappresenta le piccole e medie imprese e si sta strutturando a livello nazionale, regionale e provinciale. "I problemi della categoria Taxi sono tanti e li affronteremo uno alla volta - ha sottolineato Marra -, ringrazio il presidente Attinasi per la possibilità che ci ha offerto con Assoimpresa". Il presidente nazionale dell'associazione ha ricevuto un ringraziamento anche da parte di Cangelosi, che ha parlato di "un giorno importante per la categoria e speriamo - ha aggiunto - di risolvere i tanti nodi che riguardano la professione".