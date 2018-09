Assoconfidi Sicilia: Rosario Carlino il nuovo presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Assoconfidi Sicilia, l’associazione di categoria che riunisce il 95% dei confidi con sede in Sicilia e operanti nella regione, ha rinnovato i vertici. Il nuovo presidente è Rosario Carlino, direttore generale di Credimpresa e presidente di Confidi Sicilia in Rete, la principale rete di confidi del Meridione con una consistenza patrimoniale di oltre 50 milioni di euro.

"Ringrazio i membri di Assoconfidi Sicilia – dice Carlino – per la fiducia riposta nella mia persona e che cercherò, con ogni sforzo, di tramutare in azioni concrete a partire dal memorandum già consegnato a marzo nelle mani dell’assessore regionale dell’Economia, Gaetano Armao. Azioni – continua Carlino – in difesa del comparto, oggi in forte difficoltà per la crisi economica che attanaglia il mondo dell’imprenditoria e per alcune scelte politiche che ancora non permettono ai confidi di potere svolgere in pieno il loro fondamentale ruolo di collegamento tra le imprese e l’accesso al credito, il tutto sullo sfondo di una drammatica emigrazione delle nostre migliori risorse umane. Ringrazio i precedenti vertici tra cui il compianto Vito Rinaudo, prematuramente scomparso lo scorso febbraio e già presidente di questa associazione".

Vicepresidenti di Assoconfidi Sicilia sono stati eletti Fabio Montesano, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Enna e da poco amministratore delegato di Fidimed – che insieme a Confeserfidi rappresentano gli unici Confidi 106 della Sicilia – e Salvatore Adamo per Multifidi. Incarico anche per Bartolomeo Mililli, amministratore delegato di Confeserfidi, nominato a capo della segreteria tecnica di Assoconfidi Sicilia.