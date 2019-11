Rinasce l'associazione "Via Roma", Francesco Carnevale è il presidente

Riprende le sue attività l'associazione 'Via Roma', protagonista in questi anni del rilancio del centro storico di Palermo e promotrice delle domeniche pedonali in una delle principali arterie stradali della città. L'assemblea ha eletto come presidente l'imprenditore Francesco Carnevale, titolare del ristorante Balata di via Roma, e deliberato l'iscrizione ad Assoimpresa, l'associazione delle piccole e medie imprese guidata da Mario Attinasi.

"L'associazione 'Via Roma' ha contribuito a rilanciare in questi anni la via Roma e la sua vocazione commerciale - dice Attinasi - con meritevoli iniziative come le domeniche pedonali e attività culturali. È un'ottima notizia che residenti e commercianti abbiano deciso di rimettersi in gioco e come Assoimpresa siamo felici di accogliere questa realtà con cui continuare nel nostro percorso di valorizzazione del centro storico". L'assemblea dell'associazione 'Via Roma' ha anche nominato il consiglio direttivo composto dai vicepresidenti Francesco Anzelmo e Giuseppe Attinasi e dai consiglieri di giunta Giovanni Iervolino, Davide Orlando e Alessio Attinasi.