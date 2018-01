Esperti a confronto sul sostegno al reddito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La politica è diventata ormai da tempo una giostra di slogan, accattivanti evocativi ed ambigui. Per riuscire a capire veramente le proposte politiche è importante conoscere bene alcuni concetti ed i fenomeni cui si riferiscono”. L'associazione 99%, nata per “capire insieme” i problemi di cui si occupa la politica e le diverse soluzioni che vengono proposte e per valutarne insieme efficacia ed eventuali effetti collaterali, ha organizzato un incontro presso il Magneti Cowork di Palermo, in via Emerico Amari, 148, per discutere dei sistemi di sostegno al reddito. Quelli usati negli altri paesi e quelli proposti per l'Italia.

A parlare del reddito di cittadinanza, del reddito minimo garantito, del reddito di inclusione, per capire cosa significano queste espressioni e che effetti possono avere sulla nostra vita saranno: Francesco Campanella, senatore della Repubblica, Giovanni Gallo dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Giuseppe Nobile, responsabile del servizio statistica della Regione Siciliana, Adam Asmundo, docente dell'Università di Palermo e Mario Sedia, vicedirettore della Caritas di Palermo. L’evento è aperto al pubblico ed avrà inizio a partire dalle 16.30 di sabato 27 dicembre. Per info e maggiori dettagli è possibile consultare l’evento facebook al link: https://www.facebook.com/events/141997106429227/ o il sito internet dell’associazione: www.99percento.it