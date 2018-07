Assohotel Confesercenti, Attinasi responsabile Sviluppo per il Sud

Il presidente di Confesercenti Palermo, Mario Attinasi, è stato nominato responsabile Sviluppo per il Sud di Assohotel Confesercenti, l'associazione che riunisce gli albergatori di tutta Italia. La delega per Attinasi, che era stato eletto a maggio nella giunta nazionale guidata dal presidente Claudio Albonetti, è arrivata nel corso della prima riunione operativa dei nuovi vertici di Assohotel, tenutasi a Roma.

"Si tratta di una delega importante - commenta Attinasi - perchè dallo sviluppo del settore turistico passano gran parte delle opportunità di ripartenza del Meridione e, di conseguenza, di tutto il Paese. Il Sud è pieno di imprenditori che lavorano con impegno per rappresentare al meglio l'Italia agli occhi di chi la visita - conclude Attinasi, già responsabile Turismo di Confesercenti Sicilia -. Vogliamo rivolgerci a loro per conoscere tutte le esigenze del settore ma guardiamo anche ai giovani che desiderano inizare una avventura in questo mondo dando un apporto in termini di qualità e idee innovative".