Assemblea dei pensionati del corleonese a cura di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil

Prosegue in Sicilia il percorso di mobilitazione unitaria di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil in previsione della manifestazione sindacale nazionale che si terrà a Roma il 1 giugno prossimo in piazza del Popolo, per esprimere dissenso e preoccupazione in merito alle politiche adottate ad oggi dal governo in materia di welfare e al conguaglio da restituire nei prossimi mesi. Lunedì 20 maggio, i pensionati si riuniranno in assemblea presso il Comune di Corleone, in provincia di Palermo, a partire dalle 16:00, per affrontare a livello territoriale le istanze contenute nella piattaforma rivendicativa : riduzione delle tasse, diritto alle cure, legge sulla non autosufficienza e difesa dei redditi delle persone anziane. Già nei giorni scorsi, si è tenuta a Termini Imerese, nelle Madonie, un’assemblea dei pensionati delle tre sigle con le stesse finalità.