Armao su report Bankitalia: in aumento la spesa dei fondi Ue, crescono gli investimenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La sfavorevole congiuntura internazionale e nazionale esplica purtroppo effetti anche in Sicilia e la crescita risulta troppo flebile. Questo rende stabile l'occupazione senza consentire il recupero della drammatica disoccupazione e del conseguente progressivo spopolamento. Lo Stato deve impegnarsi ad uno sforzo straordinario per il Sud e la Sicilia, altrimenti non si uscirà dalla crisi neanche tra una decina d'anni". Così Armao sul suo profilo Facebook. "Buona performance del turismo (con crescita dei turisti stranieri) e delle esportazioni non oil - aggiunge - Crescono gli investimenti, in particolare tra le imprese più grandi, che adesso potranno giovarsi degli 84 milioni di euro conferiti ad IRFIS (ho firmato oggi il decreto) ed i mutui che fanno ripartire il mercato immobiliare, con buone speranze per il futuro". "Di rilievo, l'incremento della spesa europea (+16%) e dei bandi per opere pubbliche, ma soprattutto della progettazione, rispetto allo scorso anno, merito dell'impegno del Governo regionale - sottolinea il vicepresidente -. La semplificazione amministrativa (l.r. 7/2019) accelererà adesso ulteriormente le procedure". Infine, "buona la riduzione dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni, prima tra tutte la Regione Siciliana che nel 2018 non ha contratto alcun nuovo mutuo e sta rinegoziando i contratti derivati", conclude il vicepresidente Armao.