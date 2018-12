Formaggi, libri, gioielli: nel cuore di Palermo apre la fiera di Natale

Taglio del nastro in via Magliocco. Quaranta i gazebo a partire da via Ruggero Settimo a via Pignatelli Aragona. Tante le novità di quest’anno, tra le quali il “Salotto culturale di Confartigianato”