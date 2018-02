Le pareti si vestono di colori: apre a Palermo “spazio colore dm”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuance ricercate, tonalità classiche e preziose, varianti contemporanee e personalizzabili, così le pareti acquistano carattere e identità. È tutta una questione di colori, da scegliere con accuratezza e senza incertezze, avendo ben chiara la resa finale. Partendo da questo presupposto nasce a Palermo Spazio Colore DM, un concept innovativo firmato Commerciale DM: l’utente nei locali moderni ed eleganti di via Aloisio Juvara 143 a/b, potrà immergersi nel mondo dei colori, sorseggiando un flute di bollicine Tenute Orestiadi. Spazio Colore DM è un’esposizione cromatica “reale”, che permette di valutare dal vivo il colore più adatto ai propri ambienti abitativi o di lavoro, constatando direttamente sulle pareti sfumature ed effetti.

Una rivoluzione nel settore della pittura per interni, se si pensa che al giorno d’oggi per individuare tinte e tonalità ci si affida alle classiche, ma non sempre funzionali palette di colori. L’idea, nata alla fine del 2017, è dell’imprenditrice palermitana Melania Di Maria, figlia d’arte e direttrice dell’azienda Commerciale DM. “Spazio colore è la nuova dimensione dove vivere i colori e conoscere tutte le nuance ricercate. Prendendo ispirazione dalla moda, il settore più dinamico e orientato alle sperimentazioni cromatiche, ho creato una ‘boutique del colore’. Del resto, come gli abiti e gli accessori valorizzano il corpo, comunicando lo stile di una persona, così anche i colori vestono ambienti e pareti, rivelando identità ed emozioni diverse”.

Tinte neutre, fredde, calde, colori personalizzabili, effetti opachi, lucidi, ma anche varianti preziose realizzate con singolari tecniche innovative. Spazio Colore DM fa tendenza, cambiando ogni quattro mesi le nuance applicate alle pareti. Il concept è anche un progetto imprenditoriale rivolto a coloro che intendono fare dei colori la propria impresa. Gli imprenditori interessati, infatti, possono realizzare, in esclusiva territoriale e in tempi rapidi, un’azienda web-oriented, senza magazzino e senza fee d’ingresso. Per intraprendere questa attività occorre semplicemente un locale commerciale di minino 150 mq con almeno due vetrine, mentre per la gestione sono necessarie 1/2 unità di personale, che verrà formato in un mese direttamente da Commerciale DM, infine un arredamento minimal e una postazione pc. Spazio Colore DM è dunque un format esportabile, pensato non come un franchising, bensì come un’efficiente network di partner dell’azienda Commerciale DM.