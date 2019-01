"Approvare il nuovo regolamento unico dei mercati generali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo strumento regolamentare dei mercati generali è stato proposto dall’Area Attività Produttive nell’anno 2013, dopo ampio confronto con gli operatori economici del mercato per rilanciare l’area mercatale e innovare l’offerta alla grande e media distribuzione mediante un consorzio a ciò proposto. La sua approvazione, seppure oltremodo tardiva, consentirebbe un’accelerazione di attività in crisi, da paraecchi anni, ed un aiuto concreto sia agli imprenditori che all’intero comparto agricolo siciliano che opera con il Mercato Ortofrutticolo di Palermo. L’amministrazione comunale si era impegnata ben sei anni fa a far traguardare questo importante strumento di lavoro; pertanto auspichiamo che dopo le vane promesse perventute da tutte le forze politiche si arrivi al giusto epilogo nell’interesse collettivo della città.

Firmato Argano Alberto, Presidente dell'Associazione Grossisti e Commissinari Ortofrutticoli di Palermo

Gallery