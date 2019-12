Borrelli (Uil e Uiltemp): "Via libera all’assunzione degli ex lsu come collaboratori scolastici”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Appena approvato al Senato l'emendamento inserito nella manovra di bilancio che prevede la stabilizzazione di tutti i 119 ex lavoratori socialmente utili (collaboratori scolastici) esclusi dall'immissione nei ruoli. La costanza e l'impegno della Uil e della UilTemp, insieme alla sensibilità del governo su questo tema, sono state premiate. Oggi è un giorno di festa per queste famiglie che troveranno sotto l'albero di Natale un bel regalo”. Così gli stessi segretari Gianni e Danilo Borrelli (nella foto) che aggiungono: “Siamo felici di aver contribuito a dare serenità lavorativa a 519 lavoratori vessati e utilizzati per 20 lunghi anni. Lottiamo per questi lavoratori dal 2014, siamo stati gli unici a credere in questa vertenza e a chiedere da subito la stabilizzazione".