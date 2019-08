Ora è ufficiale, Virgin Active annuncia l'apertura del primo club a Palermo: via agli abbonamenti

E' ufficiale: Virgin Active aprirà le porte del suo primo club palermitano a fine ottobre e lo farà permettendo in questo modo, a chiunque lo vorrà, di visitare la struttura e provare gli allenamenti. Si trova in via Gioacchino Ventura 11, il club Virgin Active Palermo, si svilupperà su una superficie di oltre 4.500 metri quadrati offrendo i suoi allenamenti e quanto di meglio in ambito sport e wellness il brand propone agli appassionati.

Una piscina interna e una esterna dotata di solarium, la Gym Floor, l’area Grid, lo studio Punch, lo studio Revolution cycle, lo studio Yoga, Reformer Pilates, Antigravity Yoga, un’area Cross Active, un’area Personal Training e, soprattutto, strumenti tecnologici all’avanguardia, sono solo alcuni dei servizi che Virgin Active metterà a disposizione nel suo primo villaggio fitness di Palermo, il secondo in Sicilia dopo quello di Catania aperto nel 2013.

"A completamento dei servizi - si legge in una nota - saranno inoltre disponibili un’area Relax con SPA dove rilassarsi e passare del tempo piacevolmente, e un Virgin Active Cafè, un ristorante che offrirà lunch e spuntini preparati con particolare attenzione al benessere. Chi vorrà cominciare a familiarizzare con i nomi degli allenamenti, e garantirsi la possibilità di far parte dalla community di Virgin Active, potrà farlo durante la fase di prevendita degli abbonamenti che inizierà il 23 agosto, presso la reception del club. Dopo agosto e prima dell’apertura, sarà impossibile resistere al richiamo con cui Virgin Active vuole annunciarsi alla città di Palermo, coinvolgendo i cittadini nell’atmosfera di divertimento, di socializzazione e di impegno nell’ambito fitness e wellness, che si respira nei club. Il brand ha infatti in programma una serie di eventi che, sotto il nome #CIAOPALERMO, interesseranno siti storici e iconici della città, dove si potranno provare liberamente alcuni degli irresistibili allenamenti di Virgin Active. Per maggiori info: i canali social ufficiali del brand @VirginActiveIt".

“Palermo - ha dichiarato Luca Valotta, presidente e direttore generale di Virgin Active Europe - è una città importante per noi, possiede un respiro culturale e storico unico e parallelamente è molto ricettiva al nuovo. Qui risiede un’alta percentuale di persone perfettamente in target con Virgin Active e desiderose di scoprire nuovi allenamenti. Per questo abbiamo deciso di investire in questa città e portare la nostra esperienza unica di fitness e benessere. E in autunno saremo finalmente pronti ad aprire il primo club, sicuri che i palermitani che hanno deciso di puntare sull’innovazione e l’originalità del nostro brand e del nostro modo d’intendere e di vivere il mondo del fitness, ci premieranno”.