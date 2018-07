A Brancaccio apre il terzo discount Md cittadino: assunti 14 giovani dipendenti 

Nel cuore di Brancaccio apre il terzo store cittadino Md. Il discount avrà sede in via Enrico Mattei e sarà inaugurato domani alle 9,30 in via Enrico Mattei. Per gestire il punto vendita l'azienda ha assunto ben 14 dipendenti, con un'età media di 27 anni, tutti del territorio. Entreranno a far parte di una squadra composta - a livello nazionale - da oltre 6.500 dipendenti, 725 punti vendita e un fatturato 2017 di 2,3 miliardi di euro. Al taglio del nastro ci saranno anche le istituzioni cittadine. "L'inaugurazione - secondo il secondo player italiano del settore discount - porterà un contributo alla riqualificazione di quest’area cittadina e alla formazione professionale dei giovani del luogo. Lo store, tra i più grandi di questa insegna nazionale, andrà a servire un quartiere in espansione, dove si mischiano considerevoli realtà residenziali e industriali, ma ancora pochi servizi".

Lo store

Lo store è aperto da lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8.30 alle 21.00. Ben 147 posti auto sono a disposizione della clientela. Il punto vendita di via Mattei ha una superficie di oltre 1.600 metri quadrati di cui 1.200 destinati alla vendita. All’ingresso i clienti saranno accolti da un ambiente luminoso con cinque casse e sette corsie di vendita. Subito troviamo il reparto ortofrutta a libero servizio – il fiore all’occhiello di Md - offre frutta e verdura di stagione anche da agricoltura biologica insieme alle oltre 2.000 referenze a marchio privato presenti sul punto vendita tra cui linee di prodotti salutistici, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti Dop e Igp. Sul perimetro sono collocati i reparti serviti di panetteria, gastronomia e macelleria. Il 30% dell’esposizione sarà dedicato invece ad elettrodomestici, casalinghi e articoli high-tech a costi concorrenziali rispetto agli specialisti del settore.