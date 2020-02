Via Serradifalco, Conad Sicilia apre il secondo PetStore in città: tre le assunzioni 

È stato inaugurato questa mattina il nuovo PetStore Conad di via Serradifalco. Il negozio, oltre 270 metri quadrati interamente dedicati agli amici a quattro zampe, dà lavoro a tre nuovi dipendenti. Promotore dello spazio l’imprenditore Massimiliano Fuschi, socio di Conad Sicilia e proprietario anche del PetStore Conad di via San Lorenzo. Ampia l’offerta dei prodotti (oltre 5 mila referenze), a cui si aggiungono servizi graditi ai clienti, come i consigli per la cura e il benessere degli animali, l’entrata libera per i cani, un angolo ristoro e il servizio di incisione delle medagliette.

Molte le iniziative solidali in programma, in collaborazione con la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, per sostenere le donazioni di alimenti a canili e gattili locali. La prima, a un giorno dall’apertura: domani, in collaborazione con i volontari della Leeida, sarà attiva una raccolta degli alimenti e degli accessori per sostenere i cani e i gatti abbandonati e in difficoltà.

“Cresce la domanda di negozi interamente dedicati agli animali - spiega Giovanni Anania, direttore marketing e vendite di Conad Sicilia - e Conad risponde alle esigenze del mercato e della comunità ampliando l’offerta con un punto vendita specializzato, funzionale e con un’ampia scelta di prodotti di primissimo piano, convenienti e di qualità, elementi essenziali della nostra insegna protagonista della grande distribuzione in Sicilia”.