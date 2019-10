Ristrutturazione finita: riapre l'hotel Politeama

L'hotel Politeama ieri ha ufficialmente riaperto le porte. La storica struttura alberghiera che si affaccia su piazza Ruggero Settimo è stata chiusa per ristrutturazione per un anno e mezzo. I lavori hanno cambiato lo stile dell'albergo dotato anche di una splendida suite panoramica con vista sul teatro dalla quale, sullo sfondo, si vede anche il mare. In tutto sono 85 le camere ampie e dotate di tutti i comfort, a cui vanno aggiunti gli spazi comuni.

L'ambiente è moderno e raffinato e la posizione centralissima. Sarà per questo che meno di 24 ore dopo l'inaugurazione l'hotel Politeama, che conta quattro stelle, questa mattina ha accolto il primo ospite del 2019? Ad annunciarlo sui social sono stati gli stessi gestori che hanno anche postato una foto del cliente su Facebook. L'elenco degli ospiti si è arricchito nel corso della giornata.

Gallery