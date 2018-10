Investimento da 12 milioni e 60 assunzioni: ecco l'Himera Beach Club

Un investimento complessivo pari a circa 12 milioni di euro tra acquisizione e ristrutturazione. Aeroviaggi annuncia l'apertura dell'Himera Beach Club, struttura acquisita lo scorso luglio a 16 chilometri da Cefalù. Il complesso, che sorge a pochi passi dalla spiaggia di Campofelice di Roccella, è stato completamente rinnovato.

L'avvio dell'attività nella struttura si stima comporterà l'assunzione di circa 60 persone e un incremento del fatturato 2019 pari a circa 8 milioni di euro, inclusi trasporto, trasferimenti ed escursioni. L'apertura di Himera Beach Club è prevista il 12 aprile 2019. Disposto su tre piani Himera Beach Club è composto da 149 camere totalmente rinnovate in stile mediterraneo e con design moderno. Il ristorante, dotato di un'ampia sala climatizzata e terrazza esterna, propone un'offerta gastronomica diversificata 'a tema'".

"Siamo fieri di presentare l'offerta di Himera Beach Club, la nuova esclusiva struttura, fiore all'occhiello della catena Aeroviaggi, frutto dell'intenso lavoro di rinnovamento del complesso portato avanti in questi mesi - ha detto Antonio Mangia, presidente di Aeroviaggi. - Con l'apertura della struttura contribuiremo al processo virtuoso di valorizzazione e riqualificazione del tessuto economico del territorio potenziando la naturale vocazione turistica dell'area".

Questi i numeri di Aeroviaggi che da oggi a venerdì prossimo partecipa a Ttg Travel Experience 2018, fiera B2B di riferimento in Italia per l'offerta turistica italiana nel mondo: un fatturato pari a oltre 88 milioni di euro con un incremento del 3 per cento rispetto al 2017 e presenze complessive (strutture ricettive di Sicilia e Sardegna) superiori alle 960 mila in crescita del due per cento. A fine 2018 il tour operator stima di superare le 976 mila presenze per un fatturato totale di circa 100 milioni di euro.