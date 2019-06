Lo chef stellato Giuseppe Costa da Terrasini sbarca in via La Lumia: apre Dispensa

Lo chef Giuseppe Costa, patron del ristorante stellato Il Bavaglino di Terrasini sbarca a Palermo. Aprirà al pubblico mercoledì in via Isidoro La Lumia 30, a due passi dal Teatro Politeama, nel cuore della movida palermitana, Dispensa. La formula del locale riunisce al proprio interno più proposte. Bottega, bistrot, cantina, trattoria: “Dispensa” è tutto questo e molto di più.

Un bancone con i preparati a base di carne selezionati da Emanuele Cottone, oltre a salumi e formaggi di aziende selezionate siciliane e italiane. Una cucina professionale attrezzata per far fronte alle preparazioni più raffinare ma dotata di brace per cucinare le carni. Un centinaio le etichette della cantina, una piccola selezione di spiriti e i cocktail principali. Sugli scaffali, i prodotti a marchio “Dispensa” sono accanto a quelli di piccole eccellenze siciliane: conserve, olio, confetture, miele e tanto altro, come nelle migliori dispense delle case di una volta.

Una formula innovativa che consente al cliente di scegliere al banco e accomodarsi per pranzare o cenare seduto al tavolo, oppure di acquistare per l’asporto. Con la sua offerta che va dai piatti della tradizione alle tartare, dalle tapas ai panini, dai taglieri alle insalate, è l’ideale sia per una pausa pranzo veloce che per una cena conviviale con gli amici, senza tralasciare il momento dell’aperitivo. Un contenitore dunque di proposte variegate per ogni esigenza.

Ma una cosa hanno in comune tutte le facce di “Dispensa” ed è la ricerca pedissequa della migliore materia prima, oltre a un pensiero che punta alla tradizione come recupero e rilancio della storia e dell’identità siciliane. La mano è quella di Giuseppe Costa, la sapienza anche, ma dalla cucina di “Dispensa” sono volutamente bandite sperimentazioni, rivisitazioni e stravolgimenti a favore di un ritorno alla buona e genuina cucina tradizionale in una concezione di gourmet che oggi più che mai rappresenta qualità della materia prima, dovizia dell’utilizzo delle tecniche di preparazione, rapporto diretto con fornitori e produttori, ospitalità e professionalità del servizio in sala. Il resto lo fa la tradizione e la cultura del territorio.

Dispensa ha una disponibilità di 50 coperti e dal 12 giugno sarà aperto ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 23.30.