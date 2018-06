Un pezzo di Andalusia nel cuore di Palermo, "100 Montaditos" apre alla Cala

Una taverna dell’Andalusia nel cuore del centro storico di Palermo. Cento specialità di panini farciti come nella migliore tradizione spagnola ma ad un passo dalla Cala. Sbarca a Palermo 100 Montaditos, la catena internazionale spagnola che promette di far breccia nei cuori - e nelle pance - dei più giovani che, ogni notte, affollano quella zona già piena di locali. Da domani, al civico 1 di piazza Fonderia alla Cala, i sapori della Spagna faranno capolino accontentando tutti i gusti. Dalle collezioni carnivore a quelle vegetariane, fino a quella mediterranea ma anche dolce, tra birre e appetizer che non guastano mai.

La vera novità del nuovo locale è il prezzo. I panini classici costano 1 euro - come quello con pollo cajun e salsa bbq oppure con formaggio iberico e rucola -, quelli speciali invece 50 centesimi in più. Tra questi quelli con tortilla de patatas e salsa brava oppure con tonno, cipolla croccante e guacamole. Ci sono anche i panini gourmet, a 2 euro, come quelli farciti con calamari fritti e porchetta o con chorizo parrillero, lattuga e salsa alioli. Curiosità sono infine i panini dolci. Tipicamente spagnoli, si tratta di pane al cioccolato farcito nei modi più disparati, ad esempio con crema di formaggio e marmellata di fragole.

L’ennesimo brand internazionale, così, atterra a Palermo. 100 Montaditos , che conta 53 locali in tutta Italia e 435 in tutto il mondo, ha aperto il suo primo ristorante italiano 5 anni fa. Poi lo sbarco in Sicilia, prima a Siracusa, e ora nel capoluogo dell’Isola. Un marchio che si divide tra Spagna, Italia, Portogallo, Stati Uniti, Messico, Guatemala, Colombia, Cile, Costa Rica e Repubblica Dominicana che, lo scorso anno, ha vinto per il sesto anno consecutivo il premio “Comercio del Año” in Spagna per la categoria “Tapas Bar” e per il secondo anno consecutivo il premio “Insegna dell’Anno” in Italia.

Nato 18 anni fa nel sud della Spagna, 100 Montaditos ha conquistato il mercato entrando nella categoria dei “love brand”. La sua storia ha inizio nel 2000, in un piccolo chiosco di 19 metri quadri, con un concept rivoluzionario, semplice e di facile realizzazione, caratterizzato da ingredienti tipicamente spagnoli con una grande varietà e condito da una modalità divertente di effettuare gli ordini. Combinazione che si è rivelata un’idea di successo.