La casa di riposo diventa 4.0: a Casteldaccia il primo resort per over 65 della Sicilia

Chi pensa alle case di riposo come un luogo triste, grigio, sbaglia. In un'epoca in cui i nonni sono sempre più attivi e protagonisti, anche le strutture dedicate alla terza età si adeguano. Nasce nel golfo di Casteldaccia il Palm Smart Senior Resort, primo albergo in Sicilia per over 65

"E' un'innovativa struttura ricettiva - spiegano i responsabili - interamente dedicata al mondo dei Senior che intendono trascorrere la vita circondati dal benessere, dai servizi e dall’assistenza specializzata di un team di professionisti. La perfetta sintesi tra un elegante resort sul mare, con spiaggia privata al servizio delle sue junior suite, e una casa di riposo 4.0".

“Quando abbiamo immaginato Palm, l’idea è stata quella di trasformare un bellissimo resort sul mare in un Senior Living capace di avvicinare e far sentire sereni e sicuri gli ospiti e i loro cari. Un luogo in cui sia possibile riscoprire i piaceri della terza e quarta età nel pieno confort senza rinunciare alla cura e all’assistenza in caso di necessità, afferma Fabrizio Mineo, fondatore di Palm.

Palm inaugura una nuova frontiera della Senior Age, offrendo ad ospiti indipendenti e non autosufficienti una vasta gamma di servizi, capace di assecondare le esigenze più diverse in relazione al soggiorno prescelto: indipendente, assistito, temporaneo, club. A un' offerta base molto completa, Palm abbina un’ampia scelta di servizi opzionali da acquisire singolarmente o per pacchetti.