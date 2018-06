Amap, approvato il bilancio 2017: utili per 1,6 milioni

L’assemblea dei soci di Amap spa ha approvato il bilancio societario 2017, che si chiude con un utile di esercizio pari a 1,687 milioni di euro.

"Questo bilancio evidenzia la solidità industriale della società e i progressi concreti che abbiamo realizzato nel 2017. Siamo in un percorso di reale cambiamento - sottolinea la presidente Maria Prestigiacomo - che coinvolge tutti noi, nella direzione di un’azienda che rappresenta un punto di riferimento per la collettività. E’ nostro compito rafforzare e mettere a disposizione del territorio il nostro importante know-how. La sfida del futuro è aperta. Sapremo coglierla come opportunità se l’affronteremo consapevoli dei notevoli margini di miglioramento ancora possibili. Questo risultato è da ascriversi alla risorsa più preziosa di cui l’Azienda dispone: il personale tutto. A esso rivolgo il mio più vivo ringraziamento per il crescente impegno con cui ha operato e continua ad operare".

Secondo il sindaco Leoluca Orlando (l'amministrazione comunale è socio di maggioranza dell'azienda ndr) "il risultato economico raggiunto dall'Amap fa il paio con i risultati in termini di servizi offerti all'utenza. La conferma della bontà di una scelta strategica, quella della garanzia del servizio idrico come servizio pubblico gestito da un'azienda pubblica, che il Comune di Palermo ha condiviso e condivide con decine di altre amministrazioni del territorio. I risultati raggiunti sono inoltre una ulteriore conferma di quanto siano state corrette sotto il profilo strategico anche le scelte industriali e sindacali degli anni scorsi, dalla tutela dei lavoratori ex Aps, agli investimenti produttivi sugli impianti, agli accordi per lo sviluppo con la Banca europea per gli investimenti. Un percorso che speriamo di poter continuare a condividere da un lato con i comuni del territorio e dall'altro con i lavoratori dell'azienda".