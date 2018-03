Amap, Filctem e Cgil: "Lavoratori ex Aps siano assunti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Procedere con le assunzioni e con il rinnovo di cda e consiglio sindacale". E' quanto chiedono Filctem e Cgil Palermo in una nota in merito all'Amap. I sindacati "condividono pienamente la decisione del Comune di Palermo, che venerdì scorso ha chiesto l'assunzione di tutti i 198 lavoratori ex Aps".

"Il sindaco, in quanto azionista di maggioranza, dovrebbe al più presto convocare l'assemblea degli azionisti e impartire al cda di Amap le direttive per la trasformazione dei contratti da part time a full time”, dichiarano Francesco Lannino e Nino Musso, per la Filctem e il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo. “Ricordiamo inoltre al sindaco – proseguono nella nota la Filctem e la Cgil - che il cda e il collegio sindacale dell’Amap sono scaduti dal 5 luglio del 2017 e ancora oggi, a distanza di oltre otto mesi, non sono stati rinnovati. Occorre inoltre espletare immediatamente il concorso per l’assunzione del direttore generale. Il bando è pronto dal dicembre del 2016 e il posto è ricoperto da un facente funzione fin dall’insediamento del sindaco Orlando, nel 2013. Infine, diventa improcrastinabile provvedere immediatamente alla riorganizzazione della struttura aziendale, considerate le dimensioni e l’importanza che Amap riveste in quanto soggetto gestore del servizio idrico integrato a Palermo e nella provincia”.